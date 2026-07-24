Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Thestival, λίγο μετά τις 20:00 ένας 35χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση, λέγοντας πως είχε δεχθεί πυροβολισμό από άλλον άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Μετά το επεισόδιο, ο 35χρονος πήγε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» για να καλέσει από εκεί την Ελληνική Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες τον εντόπισαν τραυματισμένο.

Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου ο 35χρονος

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που επίσης μετέβη στο σημείο, μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από το Thestival