Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη: Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε έναν άνδρα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, το επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη περίπου στη 01:00 σε στενό δρόμο της περιοχής, η οποία ωστόσο θεωρείται κεντρικό σημείο, όταν ομάδα περίπου τριών ή τεσσάρων ατόμων επιτέθηκε σε έναν νεαρό άνδρα, ηλικίας περίπου 30 ετών.

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τη φασαρία από το επεισόδιο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις στο σημείο, οι δράστες φέρεται να είχαν ήδη πυροβολήσει τον άνδρα.

Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ενώ η έρευνα για τα κίνητρα της εις βάρος του επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρεπορτάζ του ANT1 αναφέρει ότι οι δράστες φαίνεται να «ξυλοκοπούσαν άγρια έναν 28χρονο από την Τουρκία». Από το σημείο -κατά τις ίδιες πληροφορίες- περνούσε εκείνη την ώρα μία γυναίκα, η οποία τους ζητούσε να σταματήσουν. Τότε, ένας εκ των δραστών φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στο πόδι τον 28χρονο. Οι πρώτες πληροφορίες για το τι οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο αναφέρουν ότι η ένταση σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Τούρκων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.



