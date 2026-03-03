Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Τρεις οι δράστες - Ποιον στόχευαν

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (3/3) στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, τρεις άνδρες πεζοί άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου και στη συνέχεα διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις όπου εντόπισαν 7 κάλυκες κι ένα φυσίγγιο των 9 χιλιοστών.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά από έρευνες εντοπίστηκε στην περιοχή του Διονύσου το όχημα που δέχθηκε τους πυροβολισμούς, το οποίο φέρεται να ανήκει σε τούρκο υπήκοο.

Την έρευνα για το συμβάν την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.