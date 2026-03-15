Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν τρεις Τούρκοι υπήκοοι

Στη σύλληψη τριών Τούρκων υπηκόων προχώρησαν σήμερα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, που είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε το πρωί της Κυριακής (15/3) έγιναν τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Κατά τις ίδιες πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φυσικός δράστης του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς ενώ αναζητείται ακόμα ένας εμπλεκόμενος.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης υπενθυμίζεται ότι τρεις δράστες είχαν ανοίξει πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου έξω από σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σημείο 7 κάλυκες ενώ μετά από λίγη ώρα βρήκαν και το αυτοκίνητο που είχαν πυροβολήσει οι δράστες, εγκαταλελειμμένο στην οδό Αιολίδος, στον Διόνυσο.