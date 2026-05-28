Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Γνώριμος των Αρχών ο ένας εκ των δραστών - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που κατέληξε σε καταδίωξη και συλλήψεις στον Κηφισό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Πατησίων και πυροβόλησε δύο φορές τον καταστηματάρχη στα πόδια. Αμέσως μετά, ο δράστης βγήκε από το σημείο και επιβιβάστηκε σε γκρι SUV, όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του για να διαφύγουν.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το όχημα και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας, η οποία ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία. Το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με τρία διερχόμενα οχήματα, κοντά στη συμβολή με την οδό Τσούντα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ άλλοι δύο επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ακόμη ένας από τους υπόπτους, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου ατόμου που εξακολουθεί να αναζητείται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ ένας από αυτούς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, λόγω συμμετοχής σε αιματηρό επεισόδιο στη Νέα Ερυθραία το 2022.

Το θύμα της επίθεσης, υπήκοος Πακιστάν, τραυματίστηκε σοβαρά στους μηρούς. Αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικέ ώστε να περιοριστεί η αιμορραγία μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο — σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες — να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από την αιματηρή επίθεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ