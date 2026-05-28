Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Βαρύ ποινικό παρελθόν έχουν οι τρεις συλληφθέντες

Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται πως είναι και οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια.

Οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια, για άγνωστους εως τώρα λόγους, ενώ η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο, που διέφυγε.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια

Ο 30χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από τέσσερα χρόνια για υπόθεση τραυματισμού επιχειρηματία με μαχαίρι σε καντίνα στη Νέα Ερυθραία, ενώ ο 27χρονος με ελληνική ταυτότητα είχε συλληφθεί στο παρελθόν στο Χαϊδάρι, όταν στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί δύο καλάσνικοφ, και είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις κλοπών. Ο τρίτος συλληφθείς, 31 ετών, είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία για κλοπές.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε τον καταστηματάρχη και στη συνέχεια διέφυγε πεζός μαζί με συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε έξω από το κατάστημα. Οι δύο άνδρες κινήθηκαν στην οδό Πατησίων, έστριψαν σε στενό και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο με τρίτο συνεργό, με το οποίο προσπάθησαν να διαφύγουν προς τη λεωφόρο Κηφισού, όπου ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις λίγο πριν από το περιστατικό. Ο 39χρονος τραυματίστηκε και στα δύο πόδια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση, ενώ φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι από το κατάστημά του αφαιρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ