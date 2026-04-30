Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Μιλούσε για δαίμονες, ότι τον δένουν και τον χτυπάνε» λέει η κόρη του 89χρονου

Για την κακή σχέση που είχε ανέκαθεν με τον πατέρα της, μιλά η κόρη του 89χρονου, που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών επί της Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, η κόρη του ηλικιωμένου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, ανέφερε αρχικά πως δεν είχαν ουσιαστική επαφή τα τελευταία χρόνια και η ίδια τον είχε δει για τελευταία φορά το 2022.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο πατέρας της ήταν οξύθυμος και δύσκολος χαρακτήρας, με συμπεριφορές που την είχαν επηρεάσει από μικρή ηλικία, ενώ περιγράφει ότι συχνά δημιουργούσε εντάσεις και προβλήματα στην οικογένεια.

Παράλληλα, εξήγησε πως είχε εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν ακραίες σκέψεις και απειλές, τις οποίες η κόρη του περιγράφει ως ανησυχητικές, αλλά τότε δεν είχε αντιληφθεί ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τέτοια εξέλιξη.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου»

«Κατηγόρησα τον πατέρα μου, που στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου. Το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει εν ζωή. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι εγώ, ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν σταμάτησα κάτι, που στην ουσία όποιον πήγαινε αντίθετα σε αυτά που πίστευε αυτός, ήταν αυτομάτως και εχθρός του και τον έκανε πέρα. Γύρισε και μου είπε στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ στην Ελλάδα, να μείνετε μαζί μου, να σας τα γράψω όλα και λέω εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα και το παιδί μου λέω, δεν είναι για ξεπούλημα. Και του λέω εγώ Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω εγώ μαζί σου», ανέφερε αρχικά η κόρη του.

«Τον πατέρα μου τον έβλεπα κάθε καλοκαίρι. Δεν ήταν αυτό να δεις τον πατέρα σου με λαχτάρα, να πεις ο μπαμπάς μου. Δηλαδή πάντα ήταν οξύθυμος, θα μου φώναζε ή θα μου τραβούσε τα μαλλιά, όπως το έκανε και στην κόρη μου αργότερα και μέσα σε λεωφορείο κιόλας. [...] Ήταν απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια, ότι ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς να απαιτείς αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίζεις. Όσο οξύθυμος και να είναι ένας άνθρωπος, δεν κάθεται να λέει τρέλα πράγματα.

»Για δαίμονες, ότι τον δένουν, τον χτυπάνε, ότι στην νύχτα, το βράδυ δεν τον αφήνουνε, ότι τον βάζουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Εγώ βάφτισα το παιδί μου, περιμέναμε να έρθει, τίποτα, πουθενά. Τον παίρνω τηλέφωνο του λέω πού είσαι Χριστιανέ μου; Ξέρεις, μου λέει, με σταμάτησαν διάβολοι και να μην έρθω εκεί πέρα. Κάποια στιγμή μου είχε πει, όταν η κόρη μου ήταν μικρή και την είχε πάει στο χωριό του, μας έλεγε ότι την επισκέφθηκαν στον ύπνο της το βράδυ κάτι μυροφόρες, να της δώσουν καλή τύχη. Δηλαδή, κάτι παλαβά πράγματα. Και να η κατάληξη ποιά είναι τώρα. Έχουμε πέντε ανθρώπους στο νοσοκομείο», συνέχισε.

«Κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση, το έλεγε «Α, εγώ έχω πάει στο δικαστήριο αυτό και τους στέλνω γράμματα, θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω». Τώρα όταν ακούς αυτό δέκα, δώδεκα. Το 2022, που είχα έρθει κάτω, πήγα στο χωριό να τον δω. Να σας πω κάτι; Και τώρα που είδα κάποιο βίντεο τον λυπήθηκα. Μακάρι να μπορούσα να έχω προβλέψει το μέλλον και με το έτσι θέλω, να τον πήγαινα εγώ μέσα», κατέληξε.