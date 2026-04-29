Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος δράστης

Ο 89χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Ειρηνοδικείο οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο 89χρονος μεταφέρθηκε χθες, Τρίτη 28 Απριλίου, από την Πάτρα όπου συνελήφθη το απόγευμα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, στην Αθήνα. Κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου και θα απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ετοιμαζόταν να φύγει με πλοίο για την Ιταλία.

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Ο 89χρονος εμμένει στο πρόβλημά του με τα ένσημα

Ο δράστης εμμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα. Ο ίδιος λαμβάνει δύο συντάξεις από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν, και ζητούσε να του αναγνωριστεί σύνταξη και στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή που άφησε μετά τις ένοπλες επιθέσεις, αναφέρεται στη ζώη του, το πού γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο και πού εκτέλεσε τη στρατιωτική του θητεία, καθώς -και- πού εργάστηκε. Όπως έκανε γνωστό, για αρκετά χρόνια είχε μεταναστεύσει σε Σικάγο και Γερμανία.

Στην ίδια επιστολή, υπογράμμισε λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία, που έχει εργαστεί στο παρελθόν και ήθελε να του αναγνωριστεί σύνταξη και στην Ελλάδα.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Το χρονικό των επιθέσεων

Το πρωί της Τρίτης, ο 89χρονος κατευθύνθηκε αρχικά στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Χωρίς να γίνει αντιληπτό ότι έφερε όπλο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και να ζήτησε από τους υπαλλήλους να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια, πυροβόλησε με καραμπίνα -την οποία πιθανότατα έκρυβε μέσα στην καπαρντίνα του- τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει.

Αμέσως μετά, αποχώρησε από το κτίριο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε ταξί, διαφεύγοντας και πάλι, χωρίς να γίνει αντιληπτό, τι προκάλεσε στο κτίριο.

Μέλος της ομοσπονδίας του ΕΦΚΑ, μετέφερε σε ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τις περιγραφές των συναδέλφων του. «Έβαλε στον κισέ μία καραμπίνα, την οποία με το που τη βλέπει ο συνάδελφος, πέφτει αριστερά. Αυτός τραβάει δύο πιστολιές και χτύπησε έναν άλλο συνάδελφο που ήταν απέναντι για κακή του τύχη. Θα μεταβώ στον Ερυθρό Σταυρό να τον δω, είναι καλά», είπε.

Επίθεση με πυροβολισμούς στο Ειρηνοδικείο

Στη συνέχεια, αφού επιβιβάστηκε στο ταξί, πήγε στο Ειρηνοδικείο, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας ακόμη τέσσερα άτομα. Όπως αναφέρεται, πυροβολούσε χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένα.

Το πώς κατάφερε να περάσει από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας, κινούμενος οπλισμένος σε δύο διαφορετικά κτίρια, παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.



