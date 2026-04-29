Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: Οι Αρχές εκτιμούν πως ο 89χρονος σχεδίαζε καιρό την επίθεση

Νέα στοιχεία που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα για τον 89χρονο που άνοιξε πυρ σε γραφείο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και ύστερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Ειρηνοδικείο), τραυματίζοντας συνολικά 5 υπαλλήλους, ενισχύουν το σενάριο ενός οργανωμένου σχεδίου που φαίνεται να είχε εκπονηθεί εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής ότι είχε προμηθευτεί τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά, στην περιοχή της Καλαμάτας.

Όπως υποστήριξε, είχε προχωρήσει και σε τροποποίηση της καραμπίνας, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να μπορεί να την κρύβει κάτω από την καμπαρντίνα του και να τη μεταφέρει χωρίς να κινεί υποψίες.

Είχε σχεδιάσει και τη διαφυγή του στο εξωτερικο;

Η χρονική απόσταση από την προμήθεια των όπλων, σε συνδυασμό με τις μετατροπές που είχαν γίνει, οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι η επίθεση δεν ήταν στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό δρομολόγιο με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας, προγραμματισμένο για το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε το πρωί της επίθεσης από την οικία του στον Κεραμεικό παρέδωσε στις αρχές βαλίτσα και σακίδιο που είχε μαζί του.

Μέσα στο σακίδιο βρέθηκαν πέντε φάκελοι με συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια Αμερικής. Στη βαλίτσα υπήρχαν ρούχα, είδη προσωπικής χρήσης, φάρμακα, ξυραφάκια, ακόμη και πιεσόμετρο, καθώς και το διαβατήριό του, στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί για παραμονή μεγάλης διάρκειας εκτός χώρας.

Κατά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, βρέθηκε πάνω του περίστροφο με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον οκτώ φυσίγγια και ένα κυνηγετικό στο φυσίγγιο. Στην κατοικία του στα Κάτω Πατήσια εντοπίστηκαν ακόμη ένα ρέπλικα όπλο και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Σε έρευνα κοντά στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, βρέθηκαν επίσης οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία εκτιμάται ότι είχε απορρίψει μετά τους πυροβολισμούς.

Ο 89χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι ενώπιον των δικαστικών αρχών.