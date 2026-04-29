Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: Ο 89χρονος λάμβανε σύνταξη 2.600 δολάρια

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τον 89χρονο δράστη των πυροβολισμών σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο, την ώρα που αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ ο ηλικιωμένος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, με τις αρχές να δίνουν έμφαση στην ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών, ενώ εξετάζονται μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, ο ηλικιωμένος είχε λάβει αρνητικές αποφάσεις σε διαδοχικά αιτήματά του για σύνταξη και είχε προσφύγει επανειλημμένα στη δικαιοσύνη χωρίς αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο 89χρονος, λάμβανε επιπλέον εισοδήματα από το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα «2.600 από την Αμερική συν ένα μικρό ποσό περίπου στα 100 ευρώ από τη Γερμανία και ένα αντίστοιχο ποσό που έπαιρνε από τον ΟΓΑ».

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: «Η περίπτωσή του ήταν προβληματική»

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Κοινωνία Ώρα «MEGA» για το περιστατικό, ανέφερε αρχικά πως «η περίπτωσή του ήταν μια προβληματική περίπτωση. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος είχε πάρει απορριπτική απόφαση στο αίτημα που είχε κάνει. Είχε οδηγηθεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή, στην οποία είχε πάρει επίσημη απάντηση αρνητική».

«Στη συνέχεια κατέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου και από εκεί υπήρξε αρνητική απάντηση και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο, όπου όταν εκδικάστηκε η υπόθεση στο Εφετείο δεν προσήλθε. Τα ένσημά του ήταν πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λάμβανε σύνταξη ΟΓΑ μία μικρή, χωρίς να έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Είναι μια διάταξη που ξεκινά από το ‘61. Πάλι το ‘87 ξανά είχε ενεργοποιηθεί επί Ανδρέα Παπανδρέου. Την περίοδο εκείνη δινόταν σύνταξη στους αγρότες, τους ανασφάλιστους, χωρίς να έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές ένα μικρό ποσό», συνέχισε.

«Είχε πολύ λίγα ένσημα στο ΙΚΑ, όπου σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΓΑ, δεν μπορούσε να γίνει η ενοποίηση που ζητούσε του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Ο ίδιος ταυτόχρονα λάμβανε άλλες δύο συντάξεις. Μία σύνταξη η οποία ήταν από τη Γερμανία και μία σύνταξη η οποία ήταν από την Αμερική. Κατά τη δική του ομολογία, με αυτό το σημείωμα που άφησε, που αναφέρει ότι έπαιρνε 2.600 από την Αμερική συν ένα μικρό ποσό περίπου στα 100 ευρώ από τη Γερμανία και ένα αντίστοιχο ποσό που έπαιρνε από τον ΟΓΑ», συμπλήρωσε.

«Το περιστατικό μας έχει συγκλονίσει όλους. Αυτό που απασχολεί και την ηγεσία του υπουργείου φυσικά και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ανησυχία. Είναι λογικό όταν μπροστά στα μάτια σου γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και την άλλη μέρα καλείσαι να πας να εργαστείς στον ίδιο χώρο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από δω και πέρα φυσικά θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, όπου εισέρχονται εκεί για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ», κατέληξε.