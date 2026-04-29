Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: «Δεν άντεχα το άδικο» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ο 89χρονος δράστης, που άνοιξε πυρ σε γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το πρωί της Τρίτης.

Ο 89χρονος δράστης των πυροβολισμών, μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου και πέρασε το βράδυ, για να οδηγηθεί σήμερα στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την παραμονή του στη ΓΑΔΑ ήταν συνεργάσιμος και φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει ή να τραυματίσει κανέναν.

Υποστήριξε ότι στόχος του ήταν να «ταρακουνήσει το σύστημα», επειδή, όπως είπε, θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί σχετικά με τη σύνταξή του. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν άντεχα το άδικο», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς

Σημειώνεται πως από τα πυρά, τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα: ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι. Όλοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά τραύματα, κυρίως στα κάτω άκρα, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: Ο 89χρονος λάμβανε σύνταξη 2.600 δολάρια

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Κοινωνία Ώρα «MEGA» για το περιστατικό, ανέφερε αρχικά πως «η περίπτωσή του ήταν μια προβληματική περίπτωση. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος είχε πάρει απορριπτική απόφαση στο αίτημα που είχε κάνει. Είχε οδηγηθεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή, στην οποία είχε πάρει επίσημη απάντηση αρνητική».

«Στη συνέχεια κατέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου και από εκεί υπήρξε αρνητική απάντηση και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο, όπου όταν εκδικάστηκε η υπόθεση στο Εφετείο δεν προσήλθε. Τα ένσημά του ήταν πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λάμβανε σύνταξη ΟΓΑ μία μικρή, χωρίς να έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Είναι μια διάταξη που ξεκινά από το ‘61. Πάλι το ‘87 ξανά είχε ενεργοποιηθεί επί Ανδρέα Παπανδρέου. Την περίοδο εκείνη δινόταν σύνταξη στους αγρότες, τους ανασφάλιστους, χωρίς να έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές ένα μικρό ποσό», συνέχισε.

«Είχε πολύ λίγα ένσημα στο ΙΚΑ, όπου σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΓΑ, δεν μπορούσε να γίνει η ενοποίηση που ζητούσε του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Ο ίδιος ταυτόχρονα λάμβανε άλλες δύο συντάξεις. Μία σύνταξη η οποία ήταν από τη Γερμανία και μία σύνταξη η οποία ήταν από την Αμερική. Κατά τη δική του ομολογία, με αυτό το σημείωμα που άφησε, που αναφέρει ότι έπαιρνε 2.600 από την Αμερική συν ένα μικρό ποσό περίπου στα 100 ευρώ από τη Γερμανία και ένα αντίστοιχο ποσό που έπαιρνε από τον ΟΓΑ», συμπλήρωσε.

«Το περιστατικό μας έχει συγκλονίσει όλους. Αυτό που απασχολεί και την ηγεσία του υπουργείου φυσικά και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ανησυχία. Είναι λογικό όταν μπροστά στα μάτια σου γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και την άλλη μέρα καλείσαι να πας να εργαστείς στον ίδιο χώρο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από δω και πέρα φυσικά θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, όπου εισέρχονται εκεί για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ», κατέληξε.