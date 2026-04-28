Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Ασύλληπτος ο 89χρονος – Φέρεται να άφησε φακέλους όπου εξηγεί την πράξη του

Ασύλληπτος παραμένει ο 89χρονος φερόμενος δράστης που ευθύνεται για τους πυροβολισμούς σε κτίριο του ΕΦΚΑ και στο Ειρηνοδικείο, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, ο ηλικιωμένος κατευθύνθηκε αρχικά στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Χωρίς να γίνει αντιληπτό ότι έφερε όπλο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και να ζήτησε από τους υπαλλήλους να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια, πυροβόλησε με καραμπίνα -την οποία πιθανότατα έκρυβε μέσα στην καπαρντίνα του- τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει.

Αμέσως μετά, αποχώρησε από το κτίριο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε ταξί, διαφεύγοντας και πάλι, χωρίς να γίνει αντιληπτό, τι προκάλεσε στο κτίριο.

Μέλος της ομοσπονδίας του ΕΦΚΑ, μετέφερε σε ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τις περιγραφές των συναδέλφων του. «Έβαλε στον κισέ μία καραμπίνα, την οποία με το που τη βλέπει ο συνάδελφος, πέφτει αριστερά. Αυτός τραβάει δύο πιστολιές και χτύπησε έναν άλλο συνάδελφο που ήταν απέναντι για κακή του τύχη. Θα μεταβώ στον Ερυθρό Σταυρό να τον δω, είναι καλά», είπε.

Δεύτερη επίθεση με πυροβολισμούς στο Ειρηνοδικείο

Στη συνέχεια, αφού επιβιβάστηκε στο ταξί, πήγε στο Ειρηνοδικείο, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας ακόμη τέσσερα άτομα. Όπως αναφέρεται, πυροβολούσε χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένα.

Το πώς κατάφερε να περάσει από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας, κινούμενος οπλισμένος σε δύο διαφορετικά κτίρια, παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέφερε ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο 89χρονος, ενώ βρισκόταν στο Ειρηνοδικείο, φέρεται να πέταξε έγγραφα στο έδαφος και να φώναζε ότι «αυτός είναι ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα».

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στα έγγραφα που φέρεται να άφησε πίσω του πριν διαφύγει αναφέρθηκε και ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. «Μάθαμε ότι έχει αφήσει δύο-τρεις φακέλους, μέσα στους οποίους εξηγεί τι έκανε», είπε ρεπόρτερ από το σημείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews