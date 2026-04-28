Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Η επιστολή του 89χρονου - Τι είπε σε προφορική κατάθεσή του

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) αναμένεται να μεταχθεί από την Πάτρα ο 89χρονος φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο, μετά και τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο της Αχαΐας.

Από την ένοπλη επίθεση του 89χρονου σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Ειρηνοδικείο, που βρίσκεται στην οδό Λουκάρεως, τραυματίστηκαν ελαφρά πέντε άτομα, με τον φερόμενο ως δράστη να αφήνει πίσω του έναν φάκελο με επιστολόχαρτα.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή του αναφέρεται στη ζώη του, το πού γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο και πού εκτέλεσε τη στρατιωτική του θητεία, καθώς -και- πού εργάστηκε. Όπως έκανε γνωστό, για αρκετά χρόνια είχε μεταναστεύσει σε Σικάγο και Γερμανία.

Στην ίδια επιστολή, υπογράμμισε πως τα ένσημά του από τις εργασίες σε ΗΠΑ και Γερμανία αντίστοιχα είχαν αναγνωριστεί από τους εκάστοτε δημόσιους φορείς, πράγμα που δεν έγινε στην Ελλάδα.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Τι είπε σε προφορική του κατάθεση

Υπενθυμίζεται πως ο 89χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι της πόλης, με τις αρχές να εκτιμούν πως το σχέδιό του ήταν «προμελετημένο», δεδομένης της διαφυγής του από την Αθήνα -με ταξί- μετά τις ένοπλες επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι αρχές φαίνεται πως έχουν αποκωδικοποιήσει τις μετακινήσεις του 89χρονου. Αρχικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται πως πήρε ένα ταξί από το κέντρο της Αθήνας για να πάει στο ΕΦΚΑ του Κεραμεικού. Εκεί, φέρεται να είπε στον επαγγελματία οδηγό «να τον περιμένει για να πάνε μαζί στην Πάτρα», πράγμα που φανερώνει στις αρχές ότι οι πράξεις του ήταν προμελετημένες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, ο οδηγός του ταξί αποχώρησε από το σημείο καθώς καθυστερούσε ο ηλικιωμένος. Ακολούθως, ο 89χρονος πήρε άλλο ταξί για το Ειρηνοδικείο, στην οδό Λουκάρεως, και οι αρχές εκτιμούν πως πάλι έφυγε με ταξί, με τελική κατεύθυνση την Πάτρα.

Όσον αφορά στην προφορική του κατάθεση στις αρχές, ερωτήθη για το πώς έφτασε στην Πάτρα, απαντώντας τα εξής: «με ταξί».

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε: «μόλις έφυγα από εκεί (εννοεί τη Λουκάρεως), άφησα το όπλο, είχα δώσει το σύνθημά μου, είχα δώσει το μήνυμά μου, το γιατί το έκανα αυτό και ήρθα στην Πάτρα με ταξί. Όσο για το όπλο, δεν έδωσε εξηγήσεις ακόμη.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Ειρηνοδικείο: Το χρονικό της σύλληψης

Ο 89χρονος συνελήφθη το απόγευμα στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, όπου είχε κλείσει δωμάτιο, και στην κατοχή του είχε ένα 38ρι περίστροφο πλήρες φυσιγγίων.

Ο 89χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Πάτρας, ύστερα από σήμα της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς είχαν βρεθεί στοιχεία ότι επρόκειτο να κινηθεί προς Πελοπόννησο και ειδικότερα προς την Πάτρα.

Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή είχαν στήσει μπλόκα στα ΚΤΕΛ και σταθμούς γενικώς, αλλά δεν διαπιστώθηκε να πήρε λεωφορείο ο 89χρονος, για αυτό δεν αποκλείεται να χρησιμοποίησε ταξί, κάτι που ερευνάται.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι ο 89χρονος είχε σκοπό να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία, καθώς είχε μαζί του διαβατήριο και άλλα πειστήρια που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.