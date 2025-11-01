Πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς στο Ηράκλειο: Είχε προηγηθεί έκρηξη σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου.

Οι πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρουν ότι οι δράστες πυροβόλησαν σπίτια για αντίποινα μετά την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι.

Πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες στο Ηράκλειο

Από τους πυροβολισμούς υπάρχουν τρεις νεκροί και 15 τραυματίες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ανάμεσα στους νεκρούς είναι μια 50χρονη και ένας 38χρονος.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν μετά τη χθεσινή έκρηξη σε υπό κατασκευή κατοικία στο χωριό, με το περιστατικό να λαμβάνει διαστάσεις αντεκδίκησης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να ελέγξουν την κατάσταση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.