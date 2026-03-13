Ελλάδα

Πύργος Ηλείας: Νεκρός μαθητής Λυκείου μετά από πτώση από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του

Φωτ. από το σημείο της πτώσης του νεαρού στον Πύργο Ηλείας / patrisnews.gr

Συγκλονισμένη είναι τις τελευταίες ώρες η τοπική κοινωνία του Πύργου Ηλείας, μετά τον θάνατο ενός 18χρονου μαθητή Λυκείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έπεσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου σε πολυκατοικία της περιοχής του Πύργου Ηλείας, προσκρούοντας στον ακάλυπτο χώρο.

Άμεσα, γείτονες που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν στο σημείο και κάλεσαν το ΕΚΑΒ και τις Αρχές.

Κάποιοι μάλιστα, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο πατέρας του.

Ο άτυχος μαθητής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, αλλά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Οι Αρχές από πλευράς τους, διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Με πληροφορίες από patrisnews.gr

