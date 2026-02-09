Πύλος: Ποινή φυλάκισης σε 25χρονο που ξυλοκόπησε κουρέα γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα

Ποινή φυλάκισης τρεισήμισι ετών με αναστολή, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, επιβλήθηκε σε έναν 25χρονο στην Πύλο Μεσσηνίας, ο οποίος ξυλοκόπησε έναν 51χρονο κουρέα επικαλούμενος πως δεν του άρεσε το κούρεμά του.

Ο 25χρονος στην Πύλο επιτέθηκε -φέροντας πτυσσόμενο γκλοπ- στον 51χρονο το απόγευμα της Παρασκευής (7/2) με αποτέλεσμα να του προκαλέσει αμυχές στο σώμα.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, αφού ολοκληρώθηκε το κούρεμά του, ο 25χρονος δεν φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στον εργαζόμενο του κουρείου στην Πύλο. Ωστόσο, ο δράστης επέστρεψε στο κατάστημα περιποίησης και, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, άρχισε να κυνηγά τον 51χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος άρχισε να χτυπά με πτυσσόμενο γκλοπ τον 51χρονο κουρέα, με συνέπεια να τού προκαλέσει τραύματα. Το θύμα της επίθεσης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του 25χρονου, ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πύλος: Τι είπε ο 51χρονος κουρέας

«Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήταν ο άνθρωπος, έκανε σαν δαιμονισμένος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουν ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα», είπε ο 51χρονος κουρέας στο MEGA. Στο βίντεο από την επίθεση, φαίνεται ο νεαρός φορώντας καπέλο να κυνηγάει τον 51χρονο.

«Είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω σωματικές βλάβες. Υπάρχουν μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη φορά πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Έχω πάθει σοκ, γενικώς θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό. Εγώ με τον άνθρωπο αυτό τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δύο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε», δήλωσε ο 51χρονος.

Την ημέρα της επίθεσης, «ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε». «Τον είδα ότι ήταν λίγο περίεργος. Πλήρωσε, έφυγε μετά από λίγο γύρισε, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά γιατί δεν είχα εκείνη τη στιγμή πελάτη, με πλησίασε, τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο κουρέας ρώτησε τον 25χρονο «τι συμβαίνει;» και «Βγάζει το καπέλο και μου λέει “πώς με κούρεψες έτσι;”. “Πώς σε κούρεψα ρε φίλε;” του λέω. Βάζει το καπέλο, γυρίσει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση “ρε (…) έχεις και παιδί”. Βάζει το χέρι πίσω από το μπουφάν, πίσω στη ζώνη. Που το είχε κρυμμένο αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα, από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο, δεν ξέρω πως έγινε και άρχισε και με κοπάναγε».

Ο 25χρονος συνελήφθη και εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με το MEGA οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας και καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή μέχρι το Εφετείο.