Πτώση μεγάλου δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Δύο τραυματίες

Ένας άνδρας και μία γυναίκα τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση μεγάλου δέντρου στην πλατείας Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι.

Η γυναίκα μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της πτώσης, εικάζεται πως οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην πρωτεύουσα.