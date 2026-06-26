Πτώση ελικοπτέρου στο Μέτσοβο: Εξιτήριο για τους πιλότους - Τι δήλωσαν

Εξιτήριο πήραν το βράδυ της Πέμπτης (25/6) οι δύο χειρστές του ελικοπτέρου που κατέπεσε το πρωί της ίδιας ημέρας στη Λίμνη Αώου, στο Μέτσοβο.

Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά το περιστατικό στο Μέτσοβο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας και των δύο ήταν πολύ καλή και η παραμονή τους στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη αποκλειστικά για προληπτικές εξετάσεις. Όπως έγινε γνωστό, δεν διαπιστώθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή επιπλοκές.

Μέτσοβο: Τι δηλώνουν οι δύο πιλότοι

Οι δύο πιλότοι υπέγραψαν οι ίδιοι το εξιτήριό τους και αποχώρησαν από το νοσοκομείο αργά το βράδυ.

Σε επικοινωνία της ΕΡΤ με τον 29χρονο Έλληνα χειριστή και τη μητέρα του, έγινε γνωστό ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο συνάδελφός του ήταν εμφανώς «συγκλονισμένοι από όσα είχαν προηγηθεί και δεν επιθυμούσαν να κάνουν δηλώσεις».

Όσον αφορά τον χειριστή με καταγωγή από Αυστραλία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πιο ψύχραιμος μετά το περιστατικό, ενώ και εκείνος δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η πορεία και των δύο ήταν ιδιαίτερα καλή, γεγονός που επέτρεψε την ασφαλή αποχώρησή τους από το νοσοκομείο.

Μέτσοβο: Το χρονικό

Βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό, καθώς και την επιχείρηση διάσωσης των δύο μελών του πληρώματος. Στα πλάνα διακρίνεται η άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων στην περιοχή της Λίμνης Αώου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ελικόπτερο στο Μέτσοβο, το οποίο ήταν μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, εκτελούσε υδροληψία όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρουσίασε πρόβλημα ισχύος στον κινητήρα.

Όπως μεταδίδεται από το σημείο, το ελικόπτερο πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος κατά τη διαδικασία της υδροληψίας. Ο χειριστής, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα, απελευθέρωσε το νερό που είχε ήδη συλλέξει και επιχείρησε να επαναφέρει το εναέριο μέσο σε ασφαλές ύψος. Ωστόσο, το ελικόπτερο δεν κατάφερε να διατηρηθεί στον αέρα και προσέκρουσε βίαια στην επιφάνεια της λίμνης.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι έλικες χτύπησαν στο νερό πριν το ελικόπτερο αρχίσει να βυθίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε και μικρή έκρηξη μετά την πρόσκρουση, πιθανότατα εξαιτίας της κινητικής ενέργειας που διατηρούσαν οι έλικες εκείνη τη στιγμή.

Οι δύο επιβαίνοντες, ο χειριστής και ο σύνδεσμος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την άτρακτο και να βγουν κολυμπώντας στη στεριά. Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να τους βοηθήσουν, ενώ ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με πυροσβεστικά οχήματα, διασώστες και ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ