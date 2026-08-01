Πτολεμαΐδα: Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων - Τους ανάγκαζαν να εργάζονται για να αποπληρώνουν «χρέη»

Ένας 51χρονος συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα και ακόμη ένας συνομήλικός του αναζητείται για την εργασιακή και οικονομική εκμετάλλευση 57 αλλοδαπών σε περιοχές της Κοζάνης και της Φλώρινας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων κατά συναυτουργία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 51 αλλοδαποί σε τρία σπίτια στην Εορδαία και ακόμη έξι σε κατοικία στη Φλώρινα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι 57 άνθρωποι είχαν έρθει στην Ελλάδα το 2025 για να εργαστούν. Παρέδωσαν τα διαβατήριά τους στον 51χρονο που αναζητείται, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό το οποίο συμφωνήθηκε να αποπληρώσουν σταδιακά.

Ο ίδιος φέρεται να τους υπέδειξε πού θα διαμένουν και να τους υποχρέωνε να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας κάθε μήνα μέρος του μισθού τους για την εξόφληση του υποτιθέμενου χρέους.

Ο 51χρονος που συνελήφθη φέρεται να είχε τον ρόλο του επιστάτη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.360 ευρώ, έξι χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου 51χρονου συνεχίζονται. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.