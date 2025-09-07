Ελλάδα

Πτολεμαΐδα: Ανακοπή καρδιάς για 59χρονο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου

Ο δρομέας βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο

LifO Newsroom
Δρομέας 59 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια αγώνα δόμου και τώρα βρίσκεται διασωληνωμένος στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Ο 59χρονος αθλητής - δρομέας συμμετείχε στο «Μουρίκιο Δρόμο» και κατά τη διάρκεια του αγώνα υπέστη το καρδιακό επεισόδιο. Οι διασώστες βρίσκονταν ήδη στο σημείο καλύπτοντας τον αγώνα στην περιοχή του Εμπορίου Πτολεμαΐδας και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό με τον 59χρονο.

Στο σημείο βρισκόταν επίσης γιατρός, ο οποίος συνόδεψε τον ασθενή κατά την διάρκεια της διακομιδής του με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

