Πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης - Τι συνέβη

Προβλήματα σημειώθηκαν σε πτήση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 40χρονος προκάλεσε αναστάτωση.

Ειδικότερα, ένας 40χρονος Βόσνιος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς κατά τη διάρκεια πτήσης, που αναχώρησε βραδινές ώρες της 09-07-2026, από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προς το Σαράγιεβο, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα.

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Όπως έγινε γνωστό, φώναζε αναίτια με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης, να προκληθεί αναστάτωση στο αεροσκάφος και να αναγκαστεί ο κυβερνήτης να επιστρέψει και να προσγειώσει το αεροσκάφος στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε ζημιά σε παράθυρο, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews