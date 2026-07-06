Πτήσεις: Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια

Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήσεις παρουσιάζει η Ελλάδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, το Eurocontrol αναφέρει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, ενώ το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας. Την ίδια ώρα, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, μίλησε στην ΕΡΤ, εξηγώντας το πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Πτήσεις: Η απάντηση της ΥΠΑ

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξέδωσε ανακοίνωση για τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, εξέδωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο, ενώ η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στο FIR Αθηνών υπολογίζεται στα 2,26 λεπτά.

Τονίζει πως κατανοεί απόλυτα ότι κάθε καθυστέρηση δημιουργεί επιβάρυνση στους επιβάτες, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όπου η κίνηση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της και το ευρωπαϊκό δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας λειτουργεί υπό ιδιαίτερη πίεση και αναφέρει πως ήδη από το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, η κίνηση (4.925 πτήσεις) έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές του 2025 (4.916 πτήσεις, στις 10 Αυγούστου). «Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινή και συνεχής» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση της διοίκησης της ΥΠΑ: «Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΥΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του EUROCONTROL αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή».

Επισημαίνει ωστόσο «οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση».

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία της ΥΠΑ για τον Ιούνιο 2026, η μέση καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών-Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) διαμορφώθηκε σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτά το 2025. Αν εξαιρεθούν καιρικά και άλλα εξωτερικά αίτια, η μέση καθυστέρηση ανέρχεται σε 0,97 λεπτά ανά πτήση, έναντι 0,85 λεπτά τον Ιούνιο του 2025.

Αντίστοιχα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση ένεκα της εναέριας κυκλοφορίας τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών (μείωση άνω των 2 λεπτών) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,77%.

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο και στον ελληνικό εναέριο χώρο, η επιχειρησιακή επίπτωση παραμένει πιο περιορισμένη από την εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει η απομόνωση ενός μόνο δείκτη», τονίζει η διοίκηση της ΥΠΑ. Παράλληλα αναφέρει πως αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό, παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της εναέριας κυκλοφορίας, συνεργάζεται με το EUROCONTROL, τους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και τις αεροπορικές εταιρείες, εφαρμόζοντας κάθε αναγκαία επιχειρησιακή προσαρμογή, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Τέλος, η ΥΠΑ αναφέρει πως «βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση της στελέχωσης, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ). Ειδικότερα, το 2025 διορίστηκαν 92 ΕΕΚ και στην παρούσα περίοδο δρομολογείται η ορκωμοσία 51 ΕΕΚ, από το σύνολο των 77 που θα προσληφθούν το 2026».

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Οι παράγοντες που συμβάλλουν

Η κυρία Τόκη τόνισε πως «οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, και ο κύριος παράγοντας αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη».

Διευκρίνισε, δε, ότι οι καθυστερήσεις στις πτήσεις πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο και ανέφερε τους κύριους λόγους που έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση.

«Κατ’ αρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές λόγω των εναέριων χώρων που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, Μακεδονίας πέρυσι διαχειριζόταν σε ένα μάξιμουμ 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος, τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500».

«Οπότε καταλαβαίνετε εξαρχής για τι μεγάλη πίεση μιλάμε, για τι μεγάλη ζήτηση, από την στιγμή που όπως γνωρίζετε, γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παρωχημένο εξοπλισμό. Βέβαια προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν γιατί θέλει ένα διάστημα. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. (...)» είπε μεταξύ άλλων.

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: «Το αεροδρόμιο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα μάξιμουμ»

Συνέχισε: «ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι καθυστέρηση σε μια πτήση σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή μια πτήση για να γίνει από το μηδέν, είναι να σχεδιαστεί από την εταιρεία, να πει ότι εγώ την πτήση θα την κάνω δέκα το πρωί κλπ, μετά θα πάει ο επιβάτης, θα περάσει το security control, θα έρθει το λεωφορειάκι να τον πάρει, να τον πάει στο αεροπλάνο, να τοποθετηθούν οι βαλίτσες κλπ και μετά ακολουθεί ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας κλπ».

«Κάπου σε όλη αυτή την αλυσίδα να υπάρξει μια αρρυθμία, καταλαβαίνετε ότι η πτήση πάει για καθυστέρηση. Ας πούμε τώρα στο παράδειγμα που είπα, αν αργήσει να φορτωθεί το αεροπλάνο και η πτήση χάσει το slot της, μετά παίρνει μία χρονοθυρίδα πιο μετά, που σημαίνει καθυστέρηση. Μπορεί μεν αυτή η καθυστέρηση να γράφεται στο eurocontrol ως καθυστέρηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα» είπε ακόμη.

Παράλληλα, στάθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας: «Το αεροδρόμιο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα μάξιμουμ. Δηλαδή, οι συνάδελφοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας δουλεύουν στα κόκκινα, ενώ έχουμε πει για 28 με 31 αφίξεις, την προηγούμενη εβδομάδα εξυπηρέτησαν μέχρι και 37 μέσα σε μία ώρα. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο. Έχει γίνει ένα σχέδιο από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων και έχουν μοιραστεί χρονοθυρίδες, slots για διάφορες πτήσεις π. Χ. 35 αναχωρήσεις την ώρα. Όταν λοιπόν έχεις 45 αεροπλάνα για να φύγουν εκείνη την ώρα, καταλαβαίνουμε ότι από το πρωί θα έχεις καθυστέρηση».

Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, εξήγησε ότι θα συμβάλουν στην καλυτέρευση της κατάστασης, αφού θα δώσουν περισσότερες δυνατότητες στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να διαχειριστούν την κατάσταση. «Σημαίνει ότι μπορείς να αυξήσεις με ασφάλεια τη χωρητικότητα. Δηλαδή αντί για 28 ή 31 αφίξεις στον Βενιζέλο, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε με ασφάλεια 35 αφίξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως αποσυμπιέζεται η κατάσταση και μειώνονται οι καθυστερήσεις. Βέβαια, αύριο μεθαύριο μπορεί ο Βενιζέλος να έχει ζητήσει 40 αφίξεις την ώρα, 45 αφίξεις την ώρα, οπότε και πάλι θα έχεις καθυστερήσεις. Εξαρτάται πάντα αν η ζήτηση των πτήσεων μπορεί να καλυφθεί από τις υποδομές που έχεις, γενικότερα, όχι μόνο του ελέγχου».

Τη σημερινή ευρεία σύσκεψη για το θέμα την προκάλεσαν οι ίδιοι οι ελεγκτές ουσιαστικά, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Τόκη, ενώ θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών, οι εκπρόσωποι του αεροδρομίου της Αθήνας, η ΑΠΑ και η ΥΠΑ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ