Πτήσεις: Γιατί καταγράφηκαν οι καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Σύσκεψη με αφορμή τις καθυστερήσεις που καταγράφονται σε πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», πραγματοποίησαν αρμόδιοι φορείς, με στόχο την αντιμετώπιση του θέματος.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε -και- με αφορμή την έκθεση της Eurocontrol, η οποία ανέφερε πως οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που αφορούν την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Από τη σχετική έκθεση προέκυψε, επίσης, πως τα ελληνικά αεροδρόμια ευθύνονται πλέον για το 13% των καθυστερήσεων σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά 9%, ενώ το 4% αφορά το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

Τι προέκυψε από τη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις

Όπως ειπώθηκε, για το θέμα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα, αλλά και των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών, με τους αρμόδιους φορείς να μην καταλήγουν κάπου ως προς το τι πρέπει να γίνει, για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Σύμφωνα, δε και με την ΕΡΤ, υπήρξε διχογνωμία για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν από τη μία, ότι στις ώρες αιχμής προγραμματίζονται περισσότερες αναχωρήσεις απ' όσες μπορεί να εξυπηρετήσει το σύστημα, δημιουργώντας έτσι ένα ντόμινο καθυστερήσεων.

Από την άλλη, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ισχυρίζεται ότι τα στοιχεία της Eurocontrol δεν αφορούν τους επιβάτες καθ’ εαυτούς, καθότι είναι πολύ ανεπαίσθητες οι καθυστερήσεις.

Τι δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις

Όπως δήλωσε η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: «Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσω κάποια πράγματα γιατί μάλλον έχει παρερμηνευθεί αυτή η περίφημη έκθεση του Eurocontrol. Η έκθεση του Eurocontrol αφορά μια συγκεκριμένη βδομάδα του Ιουνίου, 15-21 Ιουνίου. Κάθε εβδομάδα το Eurocontrol βγάζει μία έκθεση.

Οι καθυστερήσεις 63% δεν αφορούν τα ελληνικά αεροδρόμια. Η έκθεση μέσα λέει ότι αφορά καθυστερήσεις επί διαδρομής για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει για τον ελληνικό εναέριο χώρο γενικότερα και όχι για τα ελληνικά αεροδρόμια που είναι κάτι τελείως διαφορετικό.

Στον ελληνικό εναέριο χώρο περνούν την ημέρα περίπου 4.500 αεροπλάνα, αγγίζουμε τα 5.000 και η πρόβλεψη είναι για 5.500 στα τέλη του μήνα. Καθυστερήσεις υπάρχουν, αλλά για να τις διαχωρίσουμε, οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δύο κυρίως παράγοντες. Οι 1.000 πτήσεις την ημέρα όπου εμφανίζονται καθυστερήσεις, αφορούν καθαρά το αεροδρόμιο του Βενιζέλος και μάλιστα σύμφωνα με τα στατιστικά τα οποία εξέδωσαν και οι ΗΠΑ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 οι καθυστερήσεις για το Βενιζέλος είναι πάνω από 30% λιγότερες από πέρυσι.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή ότι ο επιβάτης δεν βιώνει καθυστερήσεις. Εννοείται βιώνει καθυστερήσεις και γι αυτό και στη χθεσινή σύσκεψη, όπως είπατε και εσείς, εκφράσαμε την άποψη ότι ειδικά το πρωί τις πρωινές ώρες, υπερσυγκεντρώνονται πτήσεις παραπάνω από αυτές που έχουν δοθεί σε με τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες, με αποτέλεσμα στην ουσία από το πρωί να ξεκινάει η μέρα με καθυστέρηση, με την αποδοχή των υπολοίπων, γιατί γνωρίζουν ότι αν συγκεντρώσεις δέκα το πρωί, επτά το πρωί, οκτώ το πρωί, δέκα πτήσεις παραπάνω από αυτές που γνωρίζεις ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν, ξέρεις και εξαρχής ότι ξεκινάς με καθυστερήσεις. Πρέπει να γίνει μια καλύτερη κατανομή».

Ακολούθως ανέφερε: «η πίεση που έχει επιφέρει η αλλαγή των οδεύσεων λόγω του κλεισίματος άλλων εναέριων χώρων, έχει φέρει μια πολύ αυξημένη ζήτηση στον ελληνικό εναέριο χώρο που μαζί με την αύξηση του τουρισμού κάθε χρόνο έχουν φέρει και μια αύξηση της καθυστέρησης, όπως είναι λογικό.

Αν είχαμε καλύτερα εργαλεία στα χέρια μας και πιο σύγχρονα μηχανήματα, πιθανόν να μπορέσουμε και να εξυπηρετήσουμε και το διπλάσιο αριθμό πτήσεων, που αυτό σημαίνει ότι θα μειώνονταν και οι καθυστερήσεις. Αλλά στο σήμερα που μιλάμε και με αυτά τα μηχανήματα που έχουμε μπορούν να εξυπηρετηθούν πολύ συγκεκριμένες πτήσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω των παραγόντων που σας είπα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ