Ψυχολόγοι μεταβαίνουν στα Βορίζια: «Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν αγωγούς συγκρούσεων»

Η ψυχολόγος Ειρήνη Κασσωτάκη, μέλος της ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής που έχει κληθεί να μεταβεί στα Βορίζια, μίλησε για το έργο της ομάδας των ειδικών που θα προσφέρει στήριξη στην περιοχή μετά την αιματηρή σύγκρουση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Κασσωτάκη τόνισε την ανάγκη παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στην τοπική κοινωνία, στις οικογένειες και κυρίως στα παιδιά, τη στιγμή που η συζήτηση για τη διαιώνιση εθίμων, όπως η βεντέτα, εξακολουθεί να σκιάζει και να επηρεάζει βαθιά μια ολόκληρη κοινότητα.

«Ήδη την Πέμπτη προσκλήθηκαν οι γονείς στο σχολείο των Βοριζίων, όπου παρευρέθηκαν ειδικοί επιστήμονες και συζητήσαμε μαζί τους. Οι γονείς εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, τον φόβο και το άγχος τους, και τους διαβεβαιώσαμε ότι από τη Δευτέρα τα παιδιά θα επιστρέψουν σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Αυτός είναι ο ρόλος μας - των εκπαιδευτικών και των ειδικών - να προστατεύσουμε την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών που βίωσαν μια ανείπωτη τραγωδία, η οποία έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις ψυχές τους», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Μαζί με μια ομάδα ειδικών που θα μεταβεί στο χωριό από τη Δευτέρα, θα προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο για την ασφάλεια των παιδιών, την προστασία της ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης, την ομαλή συνύπαρξη και την αλλαγή νοοτροπίας στην κοινότητα».

Στην ερώτηση, εάν η ίδια πιστεύει πως υπάρχει πρόθεση από την κοινότητα, για αλλαγή στη νοοτροπία, η ψυχολόγος είπε:

«Για να υπάρξει πραγματική ωφελιμότητα, πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το πρόβλημα. Πιστεύω πως υπάρχει διάθεση».

«Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν αγωγούς συγκρούσεων ή να κουβαλούν μια κακή "κληρονομιά" από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές τους μεταφέρουν την ένταση και την αντιπαλότητα – κάτι σαν άγραφο κανόνα. Αυτό θα ήταν καλό να σταματήσει. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο», τόνισε, τέλος η ψυχολόγος που θα μεταβεί, μεταξύ άλλων, στα Βορίζια.