Ψυχοδραστικές ουσίες: Ποιες συναντώνται πιο συχνά στην Αττική

Ανάλυση λυμάτων στην Αττική αποτυπώνει την εικόνα της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών τα τελευταία έτη και συγκεκριμένα, την περίοδο 2020-2025.

Από την ανάλυση λυμάτων που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, προκύπτουν διακριτές διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπό μελέτη ψυχοδραστικών ουσιών, τόσο ως προς τα επίπεδα παρουσίας τους όσο και ως προς το εβδομαδιαίο πρότυπο κατανάλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη επιβάρυνση τα τελευταία έτη παρουσιάζει η κοκαΐνη, με τον κύριο μεταβολίτη αυτής, την βενζοϋλεκγονίνη, να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο, η συνεχής και ολοένα αυξημένη κατανάλωση.

Αύξηση παρουσίασε -κατά την περίοδο 2024-2025 η MDMA (έκσταση)- με κορυφώσεις να παρατηρούνται το Σαββατοκύριακο. Αυτό δείχνει ότι η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας συνδέεται περισσότερο με περιστάσεις ψυχαγωγίας.

Αναφορικά με τη χρήση κάνναβης, παρατηρήθηκε ένα πιο σύνθετο και λιγότερο σταθερό εβδομαδιαίο πρότυπο συγκριτικά με άλλες ουσίες, χωρίς σταθερή κορύφωση αποκλειστικά το Σάββατο και την Κυριακή. Η αμφεταμίνη και η μεθαμφεταμίνη είναι παρούσες στην Αττική, αλλά σε γενικά χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ουσίες, με διακυμάνσεις μεταξύ των ετών και μεγαλύτερη μεταβλητότητα ιδίως για τη μεθαμφεταμίνη το 2025.

Τέλος, η κεταμίνη καταγράφεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2025 μέσω ανάλυσης λυμάτων, με ανιχνεύσιμη αλλά σχετικά χαμηλή παρουσία στον πληθυσμό που μελετήθηκε.

Ψυχοδραστικές ουσίες: Η θέση της Αττικής στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Αττική δεν ανήκει ούτε στις πόλεις με τα υψηλότερα ούτε με τα χαμηλότερα φορτία κοκαΐνης. Καταλαμβάνει μάλλον μια ενδιάμεση θέση. Όσο για τα διεγερτικά, τύπου αμφεταμίνης και την κεταμίνη, τα καταγεγραμμένα φορτία παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα δεδομένα από τα λύματα δείχνουν τάσεις και μοτίβα χρήσης στο σύνολο του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, δεν παρέχουν στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που κάνουν χρήση, την συχνότητα και τους τρόπους χρήσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ