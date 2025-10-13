Ψυχικό: Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 43χρονος, που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του, στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 43χρονος δεν απάντησε στις ερωτήσεις ούτε της ανακρίτριας, ούτε του εισαγγελέα, για τη βίαιη επίθεση με πιρούνι κατά τις 39χρονης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μάλιστα, από την υπεράσπιση ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να μην είναι σε θέση να μιλήσει.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος, διακρίνεται σε βίντεο λίγη ώρα προτού επιτεθεί με το πιρούνι στη σύζυγό του, να στέκεται μπροστά από μια πολυκατοικία, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της στο Ψυχικό και να πίνει.

Επίσης, είναι γνώριμος στις Αρχές καθώς ήταν σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο, έχοντας 12 συλλήψεις και ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που ξεκινάει από το 2012.