«Ψευδείς ειδήσεις και ύβρεις»: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση της Ρωσίας

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοίνωση - απάντηση, στην επίθεση που εξαπέλυσε το γραφείο Τύπου Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας με στόχο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η SVR κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την «πολιτική του σχέση με την Ουκρανία».

Η απάντηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Η επίθεση από τη SVR

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη» σημειώνει η SVR, όπως μεταδίδει σχετικά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Η SVR ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Πώς προέκυψε ο εκνευρισμός της Ρωσίας

Η αναφορά απηχεί τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας σχετικά και με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που φέρεται να έχει εκνευρίσει τη Ρωσία.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR που προσθέτει ότι ο κ. Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη».