Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδημάρχου που παραβίασε φυλασσόμενο χώρο και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Συνελήφθη χθες στην περιοχή της Ψάθας, ο 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά την σύγκρουση.

Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά την διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Δυτική Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 49χρονος τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 17.30 το απόγευμα, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του, από τον δρόμο για την Ψάθα.

Σημειώνεται ότι, ο δρόμος είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, ως χώρος του δυστυχήματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ σχετικά με το συμβάν και τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο σκάφος.

Ψάθα: Μετά τη σύλληψη οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής

Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν την διέλευση και υπήρξε διαπληκτισμός, καθώς, όπως επέμενε ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του. Για το λόγο αυτό παρέκαμψε τους αστυνομικούς και προχώρησε, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Έπειτα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να ελέγξει αν υπήρξε αλλοίωση των στοιχείων.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ