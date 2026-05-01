Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

Ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα, οι κινητοποιήσεις ολοκληρώθηκαν με πορεία προς τη Βουλή, ενώ αποκαταστάθηκε και κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο.

Με συνθήματα και πανό, οι διαδηλωτές ζητούν καλύτερους μισθούς, μέτρα κατά της ακρίβειας στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια.

Λουλούδια και στεφάνια για τους εκτελεσθέντες άφησαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής πολιτικοί αλλά και απλοί πολίτες ανήμερα της Πρωτομαγιάς, Παρασκευή 1 Μαΐου 2026. Στο μνημείο των εκτελεσθέντων τοποθετήθηκαν κόκκινα γαρύφαλλα και οι φωτογραφίες των 200.





Λουλούδια και στεφάνια για τους εκτελεσθέντες άφησαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής / Φωτ.: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Απεργιακή συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά από την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας / Φωτ.: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Απεργιακή συγκέντρωση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς από το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος / Φωτ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η Πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη

Μαζικές ήταν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι πορείες των διαδηλωτών ολοκληρώθηκαν με καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, δίπλα στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό, από εργατικά σωματεία, κόμματα, φοιτητικούς συλλόγους και κοινωνικές κινήσεις.

«Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά, η εργατική τάξη και οι αγώνες της... Παλεύουμε για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες», ανέφερε το ψήφισμα της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) που διαβάστηκε στη συγκέντρωση του ΕΚΘ/ΓΣΕΕ έξω από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για την Πρωτομαγιά / Φωτ.: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΤΕΑΜ

«Μέρα τιμής σήμερα για τους αγωνιστές που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους στους εργατικούς αγώνες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης, και πρόσθεσε:

Τα συνθήματα των συμμετεχόντων, περιλάμβαναν αιτήματα για δίκαιη αμοιβή, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αύξηση των μισθών και των συντάξεων, ενίσχυση του συστήματος δημόσιας παιδείας και του εθνικού συστήματος υγείας, για πολιτικές φιλικές προς την εργασία, για ειρήνη και για αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων/ Τηρήθηκε τέλος, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών αγωνιστών της Εργατικής Πρωτομαγιάς στο Μνημείο του Εργάτη.

Η Πρωτομαγιά στην Πάτρα

Την Εργατική Πρωτομαγιά τίμησαν και οι εργαζόμενοι της Πάτρας, με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στην συγκέντρωση που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο συμμετείχαν μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, κόμματα, φορείς και συλλογικότητες.

Εικόνα από τη συγκέντρωση στην Πάτρα / Φωτ.: pelop.gr

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας αναφέρει: «Τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά και δυναμώνουμε τον αγώνα της τάξης μας για υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, επτάωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, και κατάργηση του ΕΦΚ στα καύσιμα».

Στην συγκέντρωση συμμετείχε επίσης και η δημοτική αρχή, με επικεφαλής τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Μετά τις ομιλίες εκπροσώπων του εργατικού κέντρου και σωματείων ακολούθησε πορεία, που κατέληξε στην πλατεία, Ψηλών Αλωνίων.

Η Πρωτομαγιά στα Ιωάννινα

Με δύο πορείες και απεργιακές συγκεντρώσεις τιμήθηκε και στα Ιωάννινα η Εργατική Πρωτομαγιά. Πρώτα διεξήχθη η πορεία του Εργατικού Κέντρου και του ΠΑΜΕ και έπειτα, ακολούθησε εκείνη της ΑΔΕΔΥ όπου συμμετείχαν, φορείς, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες.

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου, ενώ σήμερα κλειστή παρέμεινε η πορθμειακή γραμμή Κέρκυρας- Ηγουμενίτσας λόγω συμμετοχής των πληρωμάτων των πλοίων στην απεργία.

Η Πρωτομαγιά στη Ρόδο

Εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκαν και στη Ρόδο.

Η συγκέντρωση και μια συμβολική εκδήλωση στήθηκε στο κέντρο, με τους συμμετέχοντες να τιμούν την ημέρα αλλά και να διεκδικούν την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις. Το ΠΑΜΕ και ο σύλλογος ιδιωτικών υπαλλήλων πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το κτιριακό συγκρότημα του Εργατικού Κέντρου.

Η Πρωτομαγιά στο Ηράκλειο

Με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο για τους νεκρούς της εργατικής τάξης, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τίμησαν φορείς, σωματεία και εργαζόμενοι, την εργατική Πρωτομαγιά.

Με σύνθημα ότι απαιτούνται αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά και μέτρα για την ακρίβεια, οι παρευρισκόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΕΚΗ και της ΑΔΕΔΥ, τιμώντας όπως τόνισαν τους αγώνες της εργατικής τάξης. Επίσης στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν συνδικαλιστικά σωματεία και συνδικάτα, σύλλογοι , επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς όπως και συλλογικότητες. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ