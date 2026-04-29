Πρωτομαγιά: Οι εργαζόμενοι του μετρό και του τραμ προκήρυξαν 24ωρη απεργία

Τη συμμετοχή τους στην 24ώρη Πανελλαδική Απεργία της Παρασκευής με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά, ανακοίνωσαν τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ.

Στη σχετική του ανακοίνωση, επισημαίνουν πως τα μέσα δεν θα κυκλοφορούν από την έναρξη της κυκλοφορίας τους, δηλαδή από το πρωί της Παρασκευής έως τη λήξη.

Ως προς τα αιτήματά τους, ζητούν τα εξής: «Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ως αναγνώριση του μόχθου μας, ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό, αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, απομάκρυνση των εργολάβων από τη ΣΤΑ.ΣΥ. και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

Πρωτομαγιά: Η ανακοίνωση των εργαζομένων σε Μετρό και Τραμ

«Τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ., τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην 24ώρη Πανελλαδική Απεργία (από έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας).

Για εμάς, η 1η Μάη, δεν είναι μία απλή αργία, είναι η ημέρα-σύμβολο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, μία ημέρα μνήμης και διεκδίκησης που γεννήθηκε μέσα από το αίμα των εργατών του Σικάγο το 1886, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το αυτονόητο δικαίωμα και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Το εργατικό κίνημα, οφείλει να αγωνιστεί ώστε η εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο, με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τίποτα δεν χαρίστηκε, όλα κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες!

Με αφορμή και την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η φετινή Πρωτομαγιά έχει για εμάς μία ιδιαίτερη πικρή χροιά. Η λίστα των εργατικών ατυχημάτων στη χώμα μας μεγαλώνει δραματικά, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της ζωής των εργαζομένων θυσιάζεται συχνά στον βωμό του κέρδους και της υποστελέχωσης.

Η Υγεία και Ασφάλεια δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα!

Δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους μας που δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους.

Τιμούμε τη μνήμη:

Του Εργοδότη Επιδομής Πέτρου Γιάμαλη , που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη ΣΤΑΣΥ

, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη ΣΤΑΣΥ Του Αρχιτεχνίτη Τροχαίου Υλικού Νίκου Βάρδα, που καταπλακώθηκε και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών στην Τεχνική Επισκευαστική Βάση του Πειραιά.

Διεκδικούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ως αναγνώριση του μόχθου μας

Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό

Αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας

Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες

Απομάκρυνση των εργολάβων από τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού»

Πρωτομαγιά: Πανελλήνια απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε πανελλήνια απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων την Πρωτομαγιά.

Ειδικότερα, την 1η Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, «αποτίοντας φόρο τιμής στην ημερομηνία-ορόσημο των αγώνων των εργαζομένων, όπως έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση διεθνώς ο Μάιος του 1886, με τους μεγαλειώδεις αγώνες των απεργών στο Σικάγο και το κυρίαρχο αίτημα “8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες μόρφωση”», όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η ΠΝΟ.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 11 της ίδιας ημέρας.

Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, αυτά μεταφέρονται είτε για την Πέμπτη είτε για αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά τη λήξη της απεργίας.

Οι επιβάτες, και ειδικά όσοι έχουν κλείσει εισιτήρια, καλούνται να ενημερωθούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία για τη μετάθεση των δρομολογίων ή για το αν απαιτείται αλλαγή στα εισιτήριά τους, ανάλογα με το δρομολόγιο.