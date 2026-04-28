Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, τρόλεϊ, προαστιακός

Με στάσεις εργασίας αναμένεται να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, την ώρα που δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών.

Λεωφορεία και τρόλεϊ, όπως γνωστοποίησαν οι εργαζόμενοι, θα κινούνται μεταξύ 09:00 το πρωί και 21:00 το βράδυ, στο περιθώριο των διαδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).

Πρωτομαγιά 2026: Τι διεκδικούν εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Ως προς τα αιτήματά τους, οι εργαζόμενοι απαιτούν «δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού, ουσιαστικά μέτρα κατα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας».

Παράλληλα, καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρών (την Παρακευή) στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ.

Αξίζει να τονιστεί πως κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές, που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν τρένα και προαστιακός

Όπως ειπώθηκε, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής: