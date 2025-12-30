Πρωτοχρονιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως

Προσωρινός και σταδιακός περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων, προβλέπεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως.

Από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, η κυκλοφορία θα διαμορφωθεί ως εξής:

Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ. καλεί τους οδηγούς, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποτροπή πρόσθετων προβλημάτων, να αποφεύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις συγκεκριμένες οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων.