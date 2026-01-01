Πρωτοχρονιά χωρίς αλκοόλ: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ από τα 6.129

Σε αυξημένη επιφυλακή ήταν η Τροχαία τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, πραγματοποιώντας σαρωτικούς ελέγχους αλκοτέστ στους οδηγούς.

Στους δρόμους της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.129 αλκοτέστ, από τα οποία μόνο τα 62 βρέθηκαν θετικά.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, σημείωσε, ότι οι έλεγχοι «γίνονται πολύ τακτικοί, πολύ μεγάλοι, με μεγάλη συνέπεια και σε διαφορετικά σημεία, με στοχοπροσήλωση στην αλκοολμέτρηση που είναι ένας βασικός παράγοντας ο οποίος προκαλεί τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.