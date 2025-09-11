Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς – Όλες οι αλλαγές σε σχολεία και πρόγραμμα σπουδών

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα, Πέμπτη, η σχολική χρονιά 2025-26 για μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα επισκεφθεί σχολεία στην Ξάνθη, μεταξύ αυτών και δύο από τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ενώ στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται και επίσκεψη σε μειονοτικά σχολεία.

Η φετινή χρονιά ξεκινά με 9.816 νέους διορισμούς, ανάμεσά τους 8.223 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και σχεδόν 1.000 μέλη ειδικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 18.566 αναπληρωτών, καθώς και 6.225 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Σημαντική και η ενίσχυση του δικτύου ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, καθώς ήδη έχουν ιδρυθεί 1.200 νέες θέσεις που καλύπτουν πάνω από 3.000 σχολικές μονάδες.

Νέα ύλη και πολλαπλό βιβλίο

Η σχολική χρονιά φέρνει αλλαγές στη διδακτέα ύλη για όλες τις τάξεις δημοτικού και γυμνασίου. Η ύλη διαχωρίζεται πλέον σε:

Βασικούς στόχους, που εξασφαλίζουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, και

Προαιρετικούς στόχους, που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες της τάξης.

Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή τα νέα προγράμματα σπουδών, ενώ το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου θα ξεκινήσει το 2026-27. Ωστόσο, ήδη από φέτος οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, σε νέα σχολικά εγχειρίδια για όλες τις τάξεις μέχρι και την Α΄ Λυκείου.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το μάθημα των Οικονομικών, που εισάγεται φέτος στη Γ΄ Γυμνασίου.

Εκσυγχρονισμένες υποδομές και νέα σχολεία

Το «πρώτο κουδούνι» χτυπά σε 431 σχολεία με ανακαινισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, «πρεμιέρα» κάνουν τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Η νέα χρονιά φέρνει και ιστορικές πρεμιέρες:

Το δημοτικό σχολείο της Ψερίμου λειτουργεί ξανά ύστερα από 27 χρόνια.

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας ανοίγει για πρώτη φορά στην Πετρούσα.

Στα Καλά Νερά Μαγνησίας εγκαινιάζεται το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών.

Στη Λάρισα λειτουργεί το πρώτο ΕΠΑΛ εντός σωφρονιστικού καταστήματος.

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ξεκινά το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία», που συνδυάζει βιώσιμη ανάπτυξη και παιδαγωγική πράξη.

Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο βρήκε θερμή ανταπόκριση την περασμένη χρονιά από μαθητές και γονείς.