Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα – Η δεξίωση στο Grand Hyatt

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, φτάνοντας στο ξενοδοχείο Grand Hyatt για τη δεξίωση που διοργάνωσε προς τιμήν της αμερικανικής αποστολής.

Φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα και συνοδευόμενη από στελέχη της πρεσβείας, η κ. Γκίλφοϊλ χαιρέτισε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο του ξενοδοχείου, πριν εισέλθει στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών και συγκέντρωσε επιφανείς προσκεκλημένους από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της δημόσιας ζωής.

Φωτ: Eurokinissi

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πρόγραμμα της δεξίωσης στο Grand Hyatt

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει κοκτέιλ υποδοχής, επίσημο δείπνο και χορό, με τους καλεσμένους να τηρούν το πρωτόκολλο της επίσημης ενδυμασίας. Στο μενού, επιμελημένο από κορυφαίους σεφ, ξεχωρίζουν το μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και θυμάρι, το φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά εποχής, καθώς και ένα πιάτο ψητού κουνουπιδιού με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Φωτ: Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή το βράδυ η νέα πρέσβης θα παραστεί σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκίλφοϊλ είχε δηλώσει ότι θαυμάζει ιδιαίτερα τον Έλληνα τραγουδιστή.

Η επίσημη έναρξη της θητείας της θα γίνει την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Φωτ: Eurokinissi

Στη συνέχεια, η κ. Γκίλφοϊλ θα συμμετάσχει στο 6ο Διατλαντικό Συνέδριο Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC) στο Ζάππειο, όπου θα βρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας, σηματοδοτώντας την πρώτη της επίσημη συμμετοχή σε διεθνές φόρουμ μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.