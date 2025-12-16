Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για την υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης

Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη πήραν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες που σχετίζονται με την υπόθεση του μεγάλου φορτίου κοκαΐνης.

Σε βάρος των κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι κατηγορίες μένει να προσωποποιηθούν.

Γνώριμος των Αρχών ο «Έλληνας Εσκομπάρ» της υπόθεσης διακίνησης κοκαΐνης

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», όπως είναι γνωστός ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Ναρκωτικών, ήταν παλιός γνώριμος των Αρχών.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» κατάφερε για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών διωκτικών Αρχών μέχρι το 2004, όταν κατάφεραν να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που τον έστειλαν στην φυλακή.

Ακόμη και πριν τη σύλληψή του το 2004 στην Στουτγκάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία με έκνομες πράξεις.

Ο κατηγορούμενος κατάφερνε πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Συνολικά 10 άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές για την τελευταία περίπτωση του σκάφους, τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος από το πλήρωμα, ορισμένοι και αρκετά ηλικιωμένοι και παλιοί συνεργάτες του και πέντε Έλληνες στην χώρα μας, ανάμεσά τους ο ίδιος στους Νέους Πόρους Πιερίας, ένας στην Θήβα και δύο στην Αθήνα.

Το αλιευτικό σκάφος ελληνικών συμφερόντων από την Νέα Μηχανιώνα που είχε πάει στην Λατινική Αμερική, φόρτωσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στα ανοιχτά των ακτών και τις έφερνε στην Ευρώπη με πιθανή κατεύθυνση την Μεσόγειο, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη οι ελληνικές Αρχές που ακριβώς θα ξεφόρτωνε.



