Πρωταγωνίστρια του «How to Get Away with Murder» στην Αθήνα -Οι φωτογραφίες που πόσταρε

Στην Αθήνα βρίσκεται η Karla Souza, η ηθοποιός που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως Λόρελ μέσα από τη δημοφιλή σειρά «How to Get Away with Murder».

Η ηθοποιός ενημέρωσε τους 4 εκατ. διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται στην Αθήνα, ποστάροντας φωτογραφίες σε InstaStories. Όπως φαίνεται η Karla Souza επισκέφθηκε την Ακρόπολη, ενώ βρέθηκε και σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας.

Η Karla Souza γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικό, αλλά μέχρι τα 8 της χρόνια έζησε στο Άσπεν, Κολοράντο. Η Karla μετά από σπουδές σε σχολές της Γαλλίας, του Λονδίνου αλλά και τη Μόσχα επέστρεψε στην Πόλη του Μεξικό για να παίξει σε τηλεόραση και κινηματογράφο.

Το 2014, η Karla Souza μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ερμηνεύσει ρόλους στην αγγλική γλώσσα. Επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στη σειρά «How to Get Away with Murder», όπου υποδύθηκε τη Laurel Castillo, μια φοιτήτρια της νομικής.

Τον Μάϊο του 2014 παντρεύτηκε τον Marshall Trenkmann, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά.