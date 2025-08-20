Πρόστιμο 1000 ευρώ σε 60χρονη που άφησε τον σκύλο στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη

Στη σύλληψη μιας 60χρονης γυναίκας προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης, αφού εντοπίστηκε να έχει αφήσει τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η γυναίκα φέρεται να εγκατέλειψε τον σκύλο στο όχημά της για περίπου 15 λεπτά, χωρίς να έχει ενεργοποιήσει τον κλιματισμό ή να έχει αφήσει ανοιχτά παράθυρα, παραβιάζοντας τους κανόνες ευζωίας και ορθής μεταχείρισης ζώων.

Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ