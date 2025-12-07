Αυτόματα απέκτησαν πλέον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) οι πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025, όταν και έληξε η δίμηνη παράταση που είχε δοθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η απόδοση Προσωπικού Αριθμού υλοποιήθηκε σταδιακά και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης για τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο και η βελτίωση της εξυπηρέτησής τους.

Οι πολίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr) και έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους για επικοινωνία, ενημερώνονται για την απόδοση Προσωπικού Αριθμού μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, καθώς και μέσω email.

Προσωπικός Αριθμός: Τι κάνω αν δεν τον θυμάμαι

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τον Προσωπικό Αριθμό τόσο ψηφιακά στην εφαρμογή pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, όσο και μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Επισημαίνεται ότι 2.651.632 πολίτες είχαν εκδώσει ΠΑ από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό στο pa.gov.gr με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ.

Από το σύνολο των προαναφερόμενων Προσωπικών Αριθμών, οι 226.000 εκδόθηκαν μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και οι 844 μέσω Προξενικών Αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη πάνω από 600.000 νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν εκδοθεί με την αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού ενώ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διόρθωσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί η συνέπεια των στοιχείων σε όλα τα βασικά μητρώα.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός

O Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών.

Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση για την ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και την απλοποίηση της εξυπηρέτησής τους, με στόχο μια πιο λειτουργική, αποτελεσματική και φιλική Δημόσια Διοίκηση.