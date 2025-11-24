Προσωπικός Αριθμός: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτόματης έκδοσης - Τι να κάνετε εάν δεν τον έχετε λάβει

Ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία απόδοσης του προσωπικού αριθμού στους πολίτες της χώρας, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον προσωπικό αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529 προσωπικοί αριθμοί.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού ενημερώνονται σταδιακά μέσω email, μέσω της «Θυρίδας πολίτη» στο gov.gr, καθώς και με σχετική ειδοποίηση στο «Gov.gr Wallet».

Η ενημέρωση αποστέλλεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιβεβαίωσης από τους πολίτες, ενώ για λόγους ασφάλειας ο προσωπικός αριθμός δεν εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τον προσωπικό αριθμός τους στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο στο «Gov.gr Wallet» για άμεση πρόσβαση.

Η αυτοματοποιημένη απόδοση προσωπικού αριθμού συνεχίζεται καθημερινά για όλους τους πολίτες, ενήλικες και ανήλικους, μόλις αποκτούν ΑΦΜ.

Οι πολίτες, στους οποίους έχει αποδοθεί ο αριθμός, μπαίνουν στην εφαρμογή myInfo για να ελέγξουν τα στοιχεία τους. Αν εντοπίσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στα στοιχεία που υπάρχουν στα δημόσια μητρώα, θα πρέπει να τα διορθώσουν.

Προσωπικός αριθμός: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που δεν τον έχουν λάβει

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί προσωπικός αριθμός, θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διόρθωση τυχόν ασυνεπειών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και ακολούθως θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών. Επίσης, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον προσωπικό αριθμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο προσωπικός αριθμός αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα.

Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.