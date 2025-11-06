Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

Η προθεσμία για την εθελοντική έκδοση του Προσωπικού Αριθμού έληξε, με αρκετούς πολίτες να αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα την τελευταία στιγμή. Πολλοί ανέφεραν μηνύματα σφάλματος στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τα οποία «δεν βρέθηκε καταχώρηση» στα μητρώα πολιτών ή στο φορολογικό μητρώο.

Όσοι δεν προχώρησαν έγκαιρα στη διαδικασία, δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Ο Προσωπικός Αριθμός - το νέο «ψηφιακό κλειδί» για την ταυτοποίηση και τις συναλλαγές του πολίτη - θα εκδοθεί αυτόματα από το σύστημα. Η ανάθεση γίνεται με τυχαία επιλογή των δύο πρώτων ψηφίων, ενώ το τρίτο είναι πάντα αλφαβητικό και καθορίζεται αυτόματα για όλους τους δικαιούχους.

Ο αριθμός είναι μοναδικός, μόνιμος και συνδεδεμένος με τη νέα ταυτότητα, παραμένοντας ο ίδιος ακόμη κι αν αυτή αντικατασταθεί. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερή και αξιόπιστη ταυτοποίηση του πολίτη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ειδικές περιπτώσεις απαιτούν ξεχωριστή διαδικασία: