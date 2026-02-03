Προσήχθη μέλος του Ρουβίκωνα για την επίθεση στη λάθος επιχείρηση

Προσήχθη μέλος του Ρουβίκωνα που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση σε επιχείρηση που γειτνιάζει με τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η επιχείρηση στις Αχαρνές έγινε στόχος, κατά λάθος, από μέλη του Ρουβίκωνα

«Αναμένεται μέσα στην ημέρα επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία» δήλωσε η κ Δημογλίδου στην εκπομπή «Συνδέσεις», προσθέτοντας ότι θα σχηματιστεί και η σχετική δικογραφία.

«Μιλάμε για πλημμελήματα» εξήγησε η κ. Δημογλίδου λέγοντας ότι εναπόκειται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να ζητήσει τη δίωξη των υπευθύνων για τις φθορές καθώς και της εισαγγελικής αρχής που ερευνά το περιστατικό.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για την επίθεση Ρουβίκωνα

Νωρίτερα στο ΕΡΤnews, μίλησε ο επιχειρηματίας, Μιχάλης Αναγνώστου, η εταιρεία του οποίου δέχτηκε επίθεση από τα μέλη του Ρουβίκωνα.

«Μπέρδεψαν τα κτίρια και μπήκαν στο δικό μας και έκαναν ζημιά, σημείωσε για τις ζημιές στους υαλοπίνακες.

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία του γίνεται στόχος λόγω της γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» στις Αχαρνές Αττικής.