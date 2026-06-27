Προσάραξη πλοίου στη Μήλο: Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ

Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος» δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, με τις αρχές να εκδίδουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και το πλοίο να συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα υπέστη αιφνίδια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος (μπλακ άουτ), με αποτέλεσμα να προσαράξει προσωρινά σε αβαθή ύδατα, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός, παρά την αναστάτωση που επικράτησε τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν.

Μετά την προσάραξη, το «Κίσσαμος» παρέμεινε ασφαλώς δεμένο στο λιμάνι, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τεχνικοί και υποθαλάσσιοι έλεγχοι από δύτη, οι οποίοι δεν εντόπισαν σοβαρές ζημιές ή εισροή υδάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, διαπιστώθηκαν μόνο επιφανειακές εκδορές.

Αφού ολοκληρώθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές έδωσαν το πράσινο φως για τον απόπλου του πλοίου, εκδίδοντας πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Οι επιβάτες παρέμειναν για αρκετές ώρες επί του πλοίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ενώ η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ErtNews