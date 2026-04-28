Προχωρούν οι εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων για «εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώρους για σκύλους, μια νέα λεωφόρο και θέα μέχρι τον Παρθενώνα»

Με βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Απριλίου στα μέσα κοινωνικής, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε:

«Από τις μακέτες, στα έργα! Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας! Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους! Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα! Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!».

