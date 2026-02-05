Προφυλακίστηκε η δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών της στα βόρεια προάστια

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία της, η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που κατηγορήθηκε για εμπρησμό αυτοκινήτων -με εκρηκτικούς μηχανισμούς- φιλικών της προσώπων στα βόρεια προάστια.

Η 56χρονη είχε τοποθετήσει τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα σε 12 ημέρες, ενώ μετά τη χθεσινή απολογία της κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας. Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να μεταφερθεί στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Η δικηγόρος της, Νάνσυ Παπαχρόνη, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση: «Η εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες, τόσο αυτές για τον εμπρησμό όσο και για τις βαριές σωματικές βλάβες, αλλά και τα πραγματικά περιστατικά που, σωστά, αναφέρονται γιατί εμπεριέχονται στη δικογραφία, ότι είχε ζητήσει χρήματα από άτομα του φιλικού της περιβάλλοντος και εκείνοι δεν της τα έδωσαν».

«Παράλληλα, όμως, έχει διαγνωστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ψυχική νόσο, και έχουν μεσολαβήσει και ακούσιες νοσηλείες της εντολέως μου» διευκρίνισε σχετικά η κυρία Παπαχρόνη.

Η τελευταία, φερόμενη, επίθεσή της καταγράφηκε σε βίντεο στη Νέα Ερυθραία, όπου τοποθετεί εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο φιλικού της προσώπου. Από τη σχετική έκρηξη, τραυματίστηκε σε πρόσωπο και χέρια ένας άνδρας, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τέσσερις ημέρες -με εγκαύματα- στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Mega, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Κηφισιάς την ταυτοποίησαν, της πέρασαν χειροπέδες και απολογείται ενώπιον του ανακριτή.

Η 56χρονη είναι γνώριμη των αρχών, καθώς το 2016 είχε κατηγορηθεί για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων του πατέρα της.