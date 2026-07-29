Προφυλακιστέος ο 30χρονος για τη σχεδιάζομενη επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική

Προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική σε βάρος πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά την απολογία του, ο 30χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι μετέβη στη Γλυφάδα για ραντεβού που είχε με 27χρονο ημεδαπό, προκειμένου να παραλάβει ένα πακέτο με τη χειροβομβίδα.

Είπε, μεταξύ άλλων, πως έλαβε και προκαταβολή 500 ευρώ και μία διεύθυνση για τον Βύρωνα, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα.

Σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα: Αύριο η απολογία του ηθικού αυτουργού

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, για να φέρει σε πέρας την πράξη του, πήρε εντολή από έγκλειστο των φυλακών Διαβατών και είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά το ποσό των 2.000 ευρώ.

Μαζί του σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβίτης κρατούμενος και ομοεθνής του, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο για ηθική αυτουργία στη σχεδιαζόμενη επίθεση σε βάρος του πρώην εισαγγελικού λειτουργού.

Οι αρχές, την ίδια ώρα, στρέφονται στην ταυτοποίηση ενός τέταρτου προσώπου, το οποίο εκτιμάται ότι έπαιξε κομβικό ρόλο στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για το άτομο που έδωσε την εντολή στον 31χρονο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών να οργανώσει την επίθεση στην οικία ενός εκ των πέντε προσώπων που είχαν τεθεί στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταξύ των πιθανών στόχων βρίσκονταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης φέρεται να διατηρούσε προσωπικές εμμονές με τα πρόσωπα που είχε στοχοποιήσει.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ