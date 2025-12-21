Προειδοποιήσεις ειδικών για έξαρση της γρίπης: Μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Η εποχική γρίπη εμφανίστηκε νωρίτερα φέτος, με νέο στέλεχος και αυξημένη μεταδοτικότητα.

Την ίδια ώρα, οι εμβολιασμοί κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, με τους ειδικούς να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Γρίπη: Το νέο στέλεχος

Μάσκες και μέτρα προφύλαξης κρίνονται απαραίτητα την περίοδο των εορτών, καθώς, πέρα από την πρώιμη εμφάνιση της γρίπης, έχει ανιχνευθεί και νέο στέλεχος του ιού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και φαίνεται να προκαλεί βαρύτερη νόσηση, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.

Γρίπη Κ: Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα στέλεχος της γρίπης που αναμένεται να επικρατήσει, επισημαίνοντας πως «το πρόβλημα είναι ότι το εμβόλιο για φέτος πιθανότατα θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό».

Όπως εξήγησε, η τεχνολογία ανάπτυξης του εμβολίου απαιτεί χρόνο, με αποτέλεσμα ο ιός της γρίπης να έχει προλάβει να αλλάξει. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός παραμένει ο μοναδικός σοβαρός τρόπος προστασίας από τον ιό, σημειώνοντας ότι φέτος η χώρα βρίσκεται πίσω σε επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης.

Ο καθηγητής απηύθυνε έκκληση να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, τονίζοντας ότι για τα παιδιά υπάρχει φέτος το ρινικό εμβόλιο, ενώ για τους ηλικιωμένους διατίθενται τα ενισχυμένα εμβόλια κατά της γρίπης. Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο να θυμηθεί και να εφαρμόσει βασικά μέτρα προστασίας που είχαν υιοθετηθεί την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Η ανακοίνωση ΕΟΔΥ για τη γρίπη:

«Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, βρίσκεται πλέον σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A (H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα. Η δραστηριότητα της γρίπης αποτυπώνεται σε εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΥ (εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του».