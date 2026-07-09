Προεδρικό Μέγαρο: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη στέγη του κτιρίου

Τους συντηρητές που εργάζονται στην οροφή του Προεδρικού Μεγάρου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνομιλώντας μαζί τους για την πορεία των εργασιών.

Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Μεγάρου, καθώς και τη συντήρηση και την κατασκευή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων, δηλαδή των διακοσμητικών κολωνακίων που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα στα κάγκελα.

Το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη διατήρηση και την προστασία των αρχιτεκτονικών στοιχείων του ιστορικού κτιρίου.