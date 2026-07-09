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Προεδρικό Μέγαρο: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη στέγη του κτιρίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης τους συντηρητές και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: presidency.gr
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Τους συντηρητές που εργάζονται στην οροφή του Προεδρικού Μεγάρου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνομιλώντας μαζί τους για την πορεία των εργασιών.

Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Μεγάρου, καθώς και τη συντήρηση και την κατασκευή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων, δηλαδή των διακοσμητικών κολωνακίων που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα στα κάγκελα.

Το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη διατήρηση και την προστασία των αρχιτεκτονικών στοιχείων του ιστορικού κτιρίου.

Προεδρικό Μέγαρο: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη στέγη του κτιρίου Facebook Twitter
Προεδρικό Μέγαρο: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη στέγη του κτιρίου Facebook Twitter
Προεδρικό Μέγαρο: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη στέγη του κτιρίου Facebook Twitter
Προεδρικό Μέγαρο: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη στέγη του κτιρίου Facebook Twitter
Προεδρικό Μέγαρο: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη στέγη του κτιρίου Facebook Twitter
Ελλάδα

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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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