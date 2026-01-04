Προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια: Βλάβη κεραίας φαίνεται να οδήγησε στη δυσλειτουργία του FIR Αθηνών

Σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών φαίνεται να αποδίδεται η «καθήλωση» δεκάδων πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρα μας, από το πρωί της Κυριακής.

Από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Από τις 9 το πρωί σήμερα χάθηκαν αιφνίδια όλες οι συχνότητες από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, Είναι η μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου της χώρας, βρίσκεται στο παλιό Ελληνικό και στην ουσία ελέγχει όλο το FIR Αθηνών. Τα αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τα αεροπλάνα που ήταν στον αέρα» είπε περιγράφοντας τι συνέβη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός.

«Πέρυσι είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα που επηρέασε τοπικά το αεροδρόμιο της Αθήνας με την απώλεια της επικοινωνίας με το λόφο Μερέντα που υπάρχει εκεί, ένα ραντάρ και κάποιες συχνότητες, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα ανταλλακτικό το οποίο η ΥΠΑ δεν φρόντισε να προμηθευτεί εγκαίρως και μάλλον δεν είχε προμηθευτεί ακόμα» είπε και πρόσθεσε ότι η βλάβη είναι πολύ μεγάλης κλίμακας, κάτι απαράδεκτο να συμβαίνει, οπότε σίγουρα περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε».

Σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη δολιοφθοράς. «Οι συνάδελφοι έκαναν ότι μπορούσαν, χρησιμοποίησαν ότι τεχνικό μέσο διέθεταν. Κάποιες άλλες συχνότητες που είχαν άλλο σκοπό, ήταν για άλλους τομείς ή για επικοινωνίες, χρησιμοποιήθηκαν για την κυκλοφορία, χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότητες των αεροδρομίων, δηλαδή κάποια αεροπλάνα μεταβιβάστηκαν στα αεροδρόμια που είχαν ακόμα συχνότητες, έγινε προσπάθεια για επαναδρομολόγηση των πτήσεων για να περάσουν από άλλα FIR. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι συνάδελφοι μπόρεσαν και βρήκαν κάποιες συχνότητες που λειτουργούν και ένα μέρος του FIR μπορεί να εξυπηρετηθεί» ανέφερε ακόμη.

«Ούτως ή άλλως, όπου και να οφείλεται το σημερινό πρόβλημα, τα συστήματά μας είναι παμπάλαια. Παραβιάζουμε κάθε έννοια ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυο φορές. Έχουμε καταδικαστεί τη μία, τώρα ξεκίνησε η δεύτερη. Έπονται και άλλες παραπομπές. Τα συστήματα χαλάνε το ένα πίσω από το άλλο. Περιμένουμε ακόμα την επίσημη απάντηση. Από τότε που λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, κανένας δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη» τόνισε ο κ. Ψαρρός.